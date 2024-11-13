"Зато есть скрепы и Путин": российская чемпионка случайно рассказала правду о России

Спортсменка объяснила, почему российские гимнасты не могут получить нейтральный статус

Серебряный призер Олимпийских игр в спортивной гимнастике, чемпионка мира из России Дарья Нагорная заявила о зависимости российских спортсменов от руководства. К слову, муж Дарьи — Никита Нагорный — принял участие в параде победы в составе "Юнармии", которую он возглавляет.

Соответствующий комментарий Нагорной приводит sport-express.ru. Спортсменка проговорилась, что российские гимнасты не могут получить разрешение на выступления в нейтральном статусе без специального одобрения российских властей.

– В других видах спорта люди начинают получать нейтральный статус, те, кто сопротивлялся, например пловцы. Почему спортивные гимнасты не идут на это?

– В любом случае мы зависим в первую очередь от нашего руководства. Мы не можем идти поперек. Подала бы я сейчас на нейтральный статус? Нет, даже не из принципов, а у нас есть команда. Я бы не смогла пойти одна против коллектива, мне не хочется портить отношения со всеми. Я бы в первую очередь прислушалась к старшему поколению, – рассказала Нагорная.

В сети высмеяли слова гимнастки. Пользователи шутят, что Россия превратилась в "страну рабов и господ", зато с "Путиным и скрепами".

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) дал россиянам возможность выступать на Играх-2024 в нейтральном статусе. Некоторые спортсмены по указке Кремля отказались делать это.