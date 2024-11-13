Сын Кличко, вымахавший выше отца и дяди, впервые получил вызов в сборную Украины (фото)

Юный спортсмен добился хороших результатов в баскетболе

Вскоре мужская сборная Украины проведет несколько матчей в квалификации на чемпионат Европы-2025. Младший сын легенды бокса, мэра Киева Виталия Кличко Максим впервые получил вызов в национальную команду.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины на своем официальном сайте. Кличко-младший оказался в расширенном составе национальной сборной.

Расширенный состав сборной Украины по баскетболу

Украинская сборная дважды сыграет с Израилем. Обе сборные не могут играть дома из-за войны, а потому было принято решение провести два матча в Риге (23 ноября и 25 ноября).

Напомним, в двух стартовых встречах квалификации, сборная Украины уступила Словении (73:87) и Португалии (77:79). Из нашего квартета в финальный раунд турнира выйдут три лучшие команды.

В расширенный состав сборной Украины по баскетболу из 16 игроков впервые попал Максим Кличко. 19-летний центровой, рост которого составляет 219 см, выступает за "Монако". К слову, по этому показателю Максим уже давно опередил своего легендарного отца и дядю Владимира, рост которых около 2 метров.

Максим Кличко - самый высокий из Кличко

Добавим, что Максим уже играл за юношескую сборную Украины.

Напомним, Владимир Кличко дал прогноз на реванш Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. При этом бывший чемпион подколол брата.