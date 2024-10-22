Російський боксер зганьбився на весь світ: такої підлості не чекав ніхто (відео)

Спортсмен врізав супернику ногою у боксерському поєдинку

У Пхукеті (Таїланд) відбувся вечір боксу, один із поєдинків якого прогримів на весь світ. Річ у тім, що один із боксерів нокаутував суперника ногою.

Цим спортсменом виявився небитий російський боєць ММА Ідріс Абдурашидов (0-1). Про це повідомляє Daily Mail.

У поєдинку легковаговиків росіянин дебютував у боксі, протистояв йому Багхер Фараджи (3-0, 2 КО) з Ірану. У четвертому раунді Абдурашидов, розуміючи, що програє на картках суддів, завдав заборонений в боксі удар ногою — хай-кік. Іранець, котрий явно не був готовий до такої підлості, опинився в глухому нокауті. Після поєдинку росіянин отримав довічну дискваліфікацію у боксі.

"Ось і дебютував у професійному боксі. І довічна дискваліфікація, цей удар ногою я викинув автоматично!" — прокоментував свій вчинок Ідріс.

Нагадаємо, у жовтні в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) пройшов великий вечір професійного боксу, головною подією якого став бій за титул абсолютного чемпіона світу у напівважкій вазі Артур Бетербієв (21-0, 20 КО) — Дмитро Бівол (23-1, 12) ДО). У результаті перемогу здобув друг Рамзана Кадирова Бетербієв. До слова, голова Чечні вибіг на ринг.