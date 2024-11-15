Україна — Австрія: розклад, результати та трансляції матчів Кубка Біллі Джин Кінг (відео)

Синьо-жовті зіграють із Австрією на престижному тенісному турнірі для збірних

Жіноча збірна України з тенісу проведе поєдинок проти команди Австрії у Кубку Біллі Джин Кінг. У квітні Синьо-жовті у найсильнішому складі поступилися Румунії.

"Телеграф" пропонує вашій увазі розклад та результати матчів у протистоянні України та Австрії у Кубку Біллі Джин Кінг. Прямі відеотрансляції поєдинків будуть доступні на каналі YouTube Setanta Sports.

Ігри між Україною та Австрією пройдуть 16-17 листопада у місті Мак-Кінні (США). До складу команди увійшли Леся Цуренко, Катаріна Завацька, Анастасія Соболєва та Надія Кіченок. Перша ракетка України Марта Костюк не може зіграти у грі через особисті обставини, а Анастасія Лопата зазнала травми наступного дня після виклику до збірної України. Еліна Світоліна, яка відновлюється після операції на нозі, приїде на ігри, щоб підтримати команду.

Україна — Австрія: розклад, результати та трансляції матчів Кубка Біллі Джин Кінг (оновлюється)

Нагадаємо, під час трансляції матчу проти Румунії телеканал Setanta Sports вигнав зі студії тенісного експерта, відомого харківського бізнесмена, мецената та волонтера Юрія Сапронова. Все через те, що той розмовляв російською мовою. Пізніше телеканал вибачився перед Юрієм.