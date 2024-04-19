Скандал із відомим волонтером, якого вигнали зі студії українського телеканалу, отримав продовження

Setanta Sports вибачилася перед своїм гостем

Телеканал Setanta Sports вибачився перед відомим українським спортивним функціонером, бізнесменом, меценатом і волонтером Юрієм Сапроновим за ситуацію, що виникла під час трансляції матчу Кубка Біллі Джин Кінг Україна — Румунія. Тенісного експерта вигнали зі студії просто під час гри через те, що він говорив російською мовою, хоча телеканал сам запросив його.

Відповідну публікацію пресслужба Setanta Sports опублікувала на своїй сторінці у Facebook. Телеканал пропонує Юрію підтримку у наступному зборі для допомоги Харкову.

"Під час трансляції матчу BJKC сталося непорозуміння між командою Setanta Sports та гостем студії Sapronov Yuri . Просимо вибачення перед Юрієм за ситуацію, що склалась. Та окремо вибачаємось перед глядачами та вболівальниками.

Ми є щирими фанатами тенісу, тому хочемо підтримати Харків – столицю українського тенісу. Пропонуємо Юрію Сапронову обрати збір для допомоги Харкову та обіцяємо залучити усі наші медіа ресурси для підтримки оборонної ініціативи.

Дякуємо за розуміння та продовжуємо працювати для перемоги не тільки у спорті!", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у мережі підтримали Сапронова в конфлікті з Setanta Sports, адже саме телеканал запросив його до студії як гостя. Додамо, що збірна України поступилася Румунії з рахунком 2:3.