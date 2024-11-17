Українська чемпіонка повторила пікантний кадр із "Основного інстинкту" (фото)
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Титулована спортсменка запросто може працювати моделлю
Відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук, яка спеціалізується на потрійному стрибку, опублікувала чергову фотосесію у міжсезоння. Нещодавно спортсменка порадувала підписників ніжним знімком у спідній білизні.
Відповідні фото Марина опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Бех-Романчук позувала у діловому костюмі та колготках, при цьому спортсменка запитала шанувальників, який знімок кращий.
"1,2,3 чи 4", — підписала фото Марина.
Більшість обрали друге фото Марини. Один із користувачів порівняв українку на цьому знімку з Шерон Стоун, яка запам’яталася схожим кадром у фільмі "Основний інстинкт".
"Це просто космос", "Виглядаєш чудово", "Всі фотографії сексуальні та красиві!", "Друга прямо Основний інстинкт", — пишуть у мережі.
Нагадаємо, 2024 року травми переслідували Бех-Романчук аж до Олімпіади, де українка не зуміла пройти кваліфікацію. Після головного старту року Марині поставили незручне питання, через що в Парижі стався скандал. Спортсменка також веде популярний блог в Instagram, де за її життям стежать понад 500 тисяч людей.