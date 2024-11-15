Світоліна засвітила шикарну фігуру у бікіні (фото)

Спортсменка заряджається енергією сонця перед стартом нового сезону

Найтитулованіша українська тенісистка Еліна Світоліна продовжує своє відновлення після операції на нозі. Нещодавно українка завітала до Києва, де встигла знятися для модного журналу.

Спортсменка поділилася кадрами з відпочинку на своїй сторінці в Instagram. Українка, судячи з геолокації, обрала для відпочинку Маскат в Омані.

Українка не лише ніжилась на березі Оманської затоки, а й відпочивала активно на САП-борді. При цьому Еліна приміряла одразу кілька бікіні для фотосесії.

Еліна Світоліна

Зазначимо, 2024 рік був досить успішним для Світоліної у спорті. Вона зіграла у фіналі турніру WTA 250 в Окленді, вийшла у чвертьфінал "Вімблдону" та у четверте коло Australian Open, US Open та "Ролан Гаррос". Крім того, на Олімпійських іграх у Парижі Еліна була прапороносцем збірної України. Восени тенісистці зробили операцію на нозі, через що вона вчилась заново ходити.

Попри травму, Світоліна приїхала до Києва, де знялася для модного глянцю та навіть потрапила на обкладинку журналу. До речі, у вересні Еліна відсвяткувала ювілей.