"Вы подписали не Яшина": во Франции смеются с российского вратаря ПСЖ (видео)

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике решил прибегнуть к ротации вратарей в важном матче

Журналист Даниэль Риоло жестко отреагировал на решение тренерского штаба ПСЖ выпустить россиянина Матвея Сафонова на игру Лиги чемпионов 2024/25 с "Баварией". Сафонов присоединился к парижанам летом 2024 года.

"ПСЖ" в 5 туре основного этапа ЛЧ проиграл мюнхенцам со счетом 0:1. Единственный гол был забит после ошибки российского вратаря, считает Риоло.

"Те сэйвы, которые он сделал, Доннарумма тоже делает в каждом матче. Проблема не в грубой ошибке, а в том, что [Луис Энрике] зачем-то позорится с этой ротацией вратарей. "Я выпущу тебя, а теперь я выпущу тебя".

Теперь он потерял Доннарумму. Все кончено, Луис Энрике больше не увидит Доннарумму. Но зачем нужно было это делать? Ты подписал не Зеппа Майера или Льва Яшина, а Сафонова, бывшего вратаря "Краснодара"! Давайте поговорим о голе? Этот парень был просто смешон", – заявил Риоло.

Напомним, Сафонов со скандалом перешел в ПСЖ. Дело в том, что бывшая жена вратаря Анастасия Казачек пытается выбить с кипера выплату алиментов. Из-за этого Матвей даже не приехал в сборную РФ в октябре 2024 года.