Один із найкращих футболістів світу може загриміти за ґрати через сміхотворний штраф

Норвежець опинився в епіцентрі скандалу через невеликий штраф

Відомий футболіст "Манчестер Сіті" та збірної Норвегії Ерлінг Голанд може опинитися у швейцарській в’язниці. До речі, нападник найближчим часом уперше стане батьком.

Про неприємності Голанда із законом повідомляє Blick. За інформацією джерела, один із найбільш високооплачуваних футболістів світу не сплатив штраф у розмірі 60 швейцарських франків (близько 3000 грн) за порушення правил дорожнього руху.

Все б нічого, але за законами Швейцарії норвежцю загрожує один день в’язниці, якщо він не заплатить штраф при наступному візиті Швейцарії. А Ерлінг, напевно, приїде сюди, адже його батько Альф-Інге Голанд із 2023 року перебрався до Швейцарії.

До речі, Голанд-молодший, за інформацією Capology, заробляє 19.5 млн євро (близько 840 мільйонів грн) за сезон у "Ман Сіті".

Раніше повідомлялося, що збірній України, можливо, слід було програти Албанії в Лізі націй. Річ у тому, що перемога в останньому турі Ліги націй УЄФА потенційно значно ускладнить Синьо-жовтим відбір на чемпіонат світу з футболу-2026.

Зазначимо, у першому турі Ліги націй Албанія обіграла Синьо-жовтих із рахунком 2:1. Потім підопічні Сергія Реброва примудрилися програти Чехії (2:3). У 3-му турі наша команда здобула перемогу над Грузією (1:0), а в 4-му — зіграла внічию з чехами (1:1). У 5-му турі українці не зуміли обіграти Грузію (1:1).