Екс-футболіст збірної Росії образив цілу націю, порівнявши суперників росіян із собаками

Вся справа у зрості футболістів Брунею

Колишній захисник збірної Росії Дмитро Кузнєцов із футболу прокоментував низький рівень суперників національної команди у товариських матчах. Через міжнародний бан з росіянами погоджуються зіграти лише "футбольні карлики".

Відповідний коментар Кузнєцова наводить YouTube-канал Мосс. Кузнєцов порівняв суперників збірної РФ у листопаді із собаками. Напередодні збірна Росії розгромила у товариських матчах Бруней (11:0) та Сирію (4:0).

"Це велика проблема. Я завжди говорив, що якщо ти граєш із суперниками з топ-10 — Англія, Франція, Італія, Німеччина, Іспанія — ти ростеш, бачиш свої недоліки й завжди можеш працювати над ними. Це ж стосується і клубного футболу.

Зараз ви бачите, з ким ми граємо. Це смішно. Я подивився п’ять хвилин: приїхали люди нижчого зросту, чим собаки, що сидять. Не хочеться обзивати, але так і є. Як ми побачимо свої ігрові проблеми? Ми знущалися з них, всі задоволені, радіють. Чому?

Добре, що є ігри, але не такі, не з такими суперниками. Інша річ, що з нами не хочуть грати. Це проблема, все спирається на це. У нас однозначно буде провал через неучасть у міжнародних турнірах”, – сказав Кузнєцов.

Дмитро Кузнєцов

Росія — Бруней

Нагадаємо, збірна Пакистану в останній момент відмовилася грати з РФ у жовтні. Щобільше, Пакистан відмовився відправляти на товариський матч із РФ національну команду, запропонувавши росіянам зіграти з "неофіційною" збірною Пакистану. У Росії назвали це приниженням. До речі, у листопаді Бруней привіз на матч із росіянами неосновний склад.