Футболіст збірної України відпочив із дружиною-красунею у Венеції (фото)

Колишній "динамівець" відпочив із сім’єю в Італії

Півзахисник бельгійського "Вестерло" та збірної України Сергій Сидорчук разом із дружиною Анною та дітьми провів уїк-енд у Венеції. Минулого сезону команда українця зіграла підозрілу гру у першості Бельгії.

Відповідні фото Анна опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Дружина хавбека поділилася фотосесією, зробленою в одному із найромантичніших місць планети.

Анна Сидорчук у Венеції

Анна та Сергій одружилися у грудні 2014 року. Пара виховує чотирьох дітей: дочку Кіру, двійнят Микиту та Ніколь та хлопчика Дем'яна У вересні 2023 року півзахисник перейшов із "Динамо" Київ у Вестерло за 700 тис.

Сім’я Сидорчуків

Нагадаємо, збірна України восени 2024 року виступала у першій групі дивізіону B Ліги націй разом із командами Грузії, Чехії та Албанії. За підсумками шести турів українці посіли друге місце у квартеті, що дало право нашій команді зіграти у плей-оф за місце у Лізі А. За підсумками жеребкування наша команда на цьому етапі зіграє з Бельгією. Сидорчук взяв участь лише в одній із шести ігор у цьому циклі — проти Албанії (1:2), після чого не викликався до збірної.