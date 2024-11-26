Дочка Суркіса показала животик, що округлився: чоловік-футболіст зацінив (фото)

Яна Суркіс та Крістіан Біловар чекають на первістка

Яна Суркіс, дочка президента київського "Динамо" Ігоря Суркіса, дружина футболіста Біло-синіх Крістіана Біловара, знялася у фотосесії вагітною. До речі, Яна та Крістіан повідомили про поповнення у сім’ї у серпні 2024 року.

Відповідні пости Суркіс опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Дівчина позувала перед камерою в чорних вбраннях, на яких легко можна побачити животик, що округлився. Додамо, що Біловар поставив "серце" під постом Яни.

"Скоро", — підписала знімки Яна.

Яна Суркіс

Нагадаємо, кияни провалили перші матчі у Лізі Європи. За підсумками чотирьох турів "Динамо" набрало 0 очок, не забивши жодного гола у ворота суперників. У першій грі Біло-Сині без шансів поступилися "Лаціо" (0:3), після чого кияни програли "Гоффенгайму" (0:2). У третьому турі Біло-Сині не зуміли стримати "Рому" (0:1), після чого програли "Ференцварошу" (0:4).

Зазначимо, у кампанії 2024/25 УЄФА змінив формат усіх єврокубків. У плей-оф ЛЄ за підсумками 8 турів вийдуть 24 із 32 команд. "Динамівці" потрапили на турнір через кваліфікацію, не зумівши відібратися до Ліги чемпіонів.