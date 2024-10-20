Українська "Анаконда" на тлі чуток про завершення кар’єри вирушила у подорож (фото)

Спортсменка може завершити професійну кар’єру у дзюдо

Відома українська дзюдоїстка Дар’я Білодід після насиченого сезону відпочиває у Баку (Азербайджан). Спортсменка на прізвисько "Анаконда" після провалу на Олімпійських іграх у Парижі роздумує про завершення кар’єри.

Відповідні знімки Білодід опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На фото українка позує у різних вбраннях на вулицях Баку. Також спортсменка показала красу міста.

Дар’я Білодід у Баку

"Ласкаво просимо до Баку", "Вогонь", "Неймовірна", "Дар’я, твій приїзд зробив Баку ще більш прекрасним", — відреагували в мережі на приїзд бронзової медалістки Олімпіади-2020.

Нагадаємо, на Іграх у Парижі у стартовому поєдинку українська "Анаконда" зустрілася проти представниці Кірибаті — Нери Тібви. 23-річна Білодід іпоном перемогла 15-річну Неру за кілька секунд, викликавши суперечки в мережі. У наступному раунді українка поступилася японці Харуку Фунакубо. До речі, на Іграх у Франції українці вибороли 12 медалей.

Додамо, що Білодід має модельну зовнішність і нерідко працює моделлю. Після Ігор-2024 дзюдоїстка встигла відпочити у Греції.