Гаряча та життєрадісна: найкрасивіша спортсменка України святкує день народження (фото)

Легкоатлетка опублікувала яскраві фото

У четвер, 28 листопада, українська стрибунка у висоту Юлія Левченко відсвяткувала 27-річчя. Уродженку Бахмута (Донецька область) часто називають найкрасивішою спортсменкою країни.

Цього дня Юлія опублікувала в Instagram яскравими знімками із життя. Левченко поділилася як гарячими фото, так і кадрами свого дитинства.

"Привіт, 27 років. Я люблю своє життя", — підписала знімки Юлія.

Юлія Левченко

Юлія Левченко — срібна призерка чемпіонату світу, срібна та бронзова медалістка чемпіонату Європи. На юнацькому рівні перемагала на двох чемпіонатах Європи та вигравала "золото" на Юнацьких іграх.

Нагадаємо, у липні 2024 року Левченко посіла третє місце на етапі "Діамантової ліги" у Хожуві (Польща), а ще через деякий час спортсменка вийшла заміж. Обранцем Юлії став багаторазовий чемпіон України з бігу на середні дистанції Юрій Кіщенко.

На Олімпійських Іграх у Парижі Левченко провалила кваліфікацію, не потрапивши до фіналу. З усім тим, Юлія залишила свій слід на Олімпіаді, ставши справжньою зіркою на сербському телебаченні.