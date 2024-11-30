"Щиро вірила у те, що я собака": квадроберка з українським корінням стала олімпійською чемпіонкою

Уродженка Запоріжжя зізналася, що у дитинстві вірила, що вона собака

Дворазова олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики у складі збірної РФ, тренерка збірної Китаю Анастасія Близнюк розповіла, що в дитинстві уявляла себе собакою. Раніше "Телеграф" розбирався, звідки пішло слово квадробери, і що воно означає.

Відповідний коментар Близнюк наводить YouTube-канал "Без води". Наразі спортсменка мріє завести собаку, проте через роботу в Китаї не може дозволити собі це.

– Ти зараз не можеш завести улюбленця, бо весь час у роз’їздах. А чи взагалі хотілося б?

– Мрію про велику собаку – про ретривера. З самого дитинства, тому що я дивилася мультики та фільми про собак і взагалі бігала на чотирьох лапах, рачки.

– Зараз дуже модно корчити з себе тварин. Це називається квадробінгом.

– Я бігала. Щиро вірила у те, що я собака. Пристібала від маминої сумочки ланцюжок-нашийник і бігла як в упряжці. Уявляла, що я собака. Щоранку, коли прокидалася, включала мультик або фільм про собак. Там був один із моїх улюблених фільмів Fluke про собаку. Якщо я зараз його поставлю, то плакатиму, звичайно. А коли маленький, ти насолоджуєшся.

Довідка: Анастасії Близнюк – переможниця Олімпіад 2012 та 2016 років у складі збірної Росії з художньої гімнастики, срібна призерка Ігор у Токіо-2020. Єдина у світі грація, яка має медалі на трьох Олімпійських іграх. Батьком спортсменки є колишній футболіст збірної України, а нині тренер Ілля Близнюк.

Ілля Близнюк

Нагадаємо, в етері українського телемарафону ведучі представили глядачам квадроберку Анетту Барсівну. Жінка запевняє, що відчуває себе кішкою і про це без сорому розповідає своїм підписникам в Instagram. До речі, в Україні вже продаються годівниці для квадроберів.