Українська олімпійська чемпіонка похвалилася дорогою покупкою під час війни (фото)

Спортсменка розуміє, що деякі критикуватимуть її

Українська фехтувальниця, олімпійська чемпіонка Парижа (командна шабля) Олена Кравацька купила собі автомобіль Lexus. Нещодавно шаблістка відкрила завісу особистого життя.

Відповідний пост Олена розмістила на своїй сторінці в Instagram. Також спортсмена поділилася фотографіями з авто.

"Моя історія до нової мрії.

Мені знадобилося три місяці, щоб наважитись поділитися цим постом і показати вам свою нову машину. Було трохи лячно: а що подумають інші? Чи хтось вирішить, що це хизування? Але я сказала собі: Стоп! Це не просто покупка — це мій маленький символ перемоги.

Я жінка, мама, і, попри всі труднощі, йшла до цієї мрії. І зараз я маю можливість купити собі машину власними силами, тому що я це заслужила. Хочу, щоб ця історія надихнула когось із вас.

Так, можливо, не всі зрозуміють або підтримають. Але для мене важливо, що інші порадіють разом зі мною, щиро і від душі.

Живіть тут і зараз, насолоджуйтеся досягненнями і дозвольте собі те, чого прагнете! Не хвилюйтеся про те, що скажуть інші — головне, що кажете ви собі", – написала Кравацька.

Олена Кравацька

Нагадаємо, збірна України з фехтування на шаблях (Ольга Харлан, Олена Кравацька, Аліна Комащук та Юлія Бакастова) у фіналі олімпійського командного турніру у Парижі з рахунком 45:42 перемогла команду Південної Кореї. Після грандіозного успіху Кравацька поділилася в соцмережах пікантним знімком із шаблею. Пізніше новоспечена олімпійська чемпіонка похвалилася своєю фігурою.