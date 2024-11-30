"Искренне верила в то, что я собака": квадробер с украинскими корнями стала олимпийской чемпионкой

Уроженка Запорожья призналась, что в детстве верила, что она собака

Двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике в составе сборной РФ, тренер сборной Китая Анастасия Близнюк рассказала, что в детстве представляла себя собакой. Ранее "Телеграф" разбирался, откуда пошло слово квадроберы, и что оно означает.

Соответствующий комментарий Близнюк приводит YouTube-канал "Без воды". Сейчас спортсменка мечтает завести собаку, однако из-за работы в Китае не может позволить себе это.

– Ты сейчас не можешь завести животное, потому что все время в разъездах. А вообще хотелось бы?

– Мечтаю о большой собаке – о ретривере. С самого детства, потому что я смотрела мультики и фильмы про собак и вообще бегала на четырех лапах, на четвереньках.

– Сейчас же очень модно строить из себя животных. Это называется квадробингом.

– Я бегала. Искренне верила в то, что я собака. Пристегивала от маминой сумочки цепочку-ошейник и бежала как в упряжке. Представляла, что я собака. Каждое утро, когда просыпалась, включала мультик либо фильм про собак. Там был один из моих любимых фильмов Fluke про собаку. Если я сейчас его поставлю, то буду плакать, естественно. А когда маленький, ты наслаждаешься.

Справка: Анастасии Близнюк – победитель Олимпиад 2012 и 2016 годов в составе сборной России по художественной гимнастике, серебряный призер Игр в Токио-2020. Единственная в мире грация, у которой есть медали на трех Олимпийских играх. Отцом спортсменки является бывший футболист сборной Украины, а ныне тренер Илья Близнюк.

Илья Близнюк

Напомним, в эфире украинского телемарафона ведущие представили зрителям квадробера Анэтту Барсовну. Женщина уверяет, что ощущает себя кошкой и об этом без стеснения рассказывает своим подписчикам в Instagram. К слову, предприимчивые украинцы уже продают кормушки для квадроберов.