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Найкращого російського лижника під час гонки атакував дрон (відео)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Олександр Большунов Новина оновлена 01 грудня 2024, 15:04
Олександр Большунов. Фото instagram.com/san_sanych_bolshunov

У спортсмена врізався БПЛА прямо під час змагань

У неділю, 1 грудня, у Росії пройшла класична 10-кілометрова лижна гонка. До речі, росіяни задовольняються лише внутрішніми стартами через міжнародний бан.

Під час перегонів у Вершині Теї (Республіки Хакасія, РФ) стався дикий конфуз. У найкращого лижника Росії Олександра Большунова врізався квадрокоптер. Момент потрапив у офіційну трансляцію перегонів, передає "Телеграф".

БПЛА влетів у Большунова, зачепивши ногу спортсмена та лижну палку. На фініші гонки з роздільним стартом Олександр посів дев’яте місце, програвши 48,1 секунд переможцю — Савелію Коростельову.

Олександра Большунова атакував дрон
Олександра Большунова атакував дрон

Нагадаємо, Большунов втратив спонсора, сходивши на мітинг Путіна 18 березня 2022 року. На цьому невдачі спортсмена не скінчилися. 2023 року триразовий олімпійський чемпіон переміг у скіатлоні на Всеросійських змаганнях "Чемпіонські висоти" в Малинівці. Лижник хотів фінішувати з російським прапором, але в результаті перетнув фінішну лінію лише з держаком.

Раніше Большунов назвав чемпіонат світу з лижних перегонів-2023 "брудним" через відсутність росіян на турнірі. Цього ж року Олександр заявив про свою винятковість, ставши посміховиськом у мережі.

Теги:
#Лижний спорт #Лижні гонки #Олександр Большунов