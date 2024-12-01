Найкращого російського лижника під час гонки атакував дрон (відео)

У спортсмена врізався БПЛА прямо під час змагань

У неділю, 1 грудня, у Росії пройшла класична 10-кілометрова лижна гонка. До речі, росіяни задовольняються лише внутрішніми стартами через міжнародний бан.

Під час перегонів у Вершині Теї (Республіки Хакасія, РФ) стався дикий конфуз. У найкращого лижника Росії Олександра Большунова врізався квадрокоптер. Момент потрапив у офіційну трансляцію перегонів, передає "Телеграф".

БПЛА влетів у Большунова, зачепивши ногу спортсмена та лижну палку. На фініші гонки з роздільним стартом Олександр посів дев’яте місце, програвши 48,1 секунд переможцю — Савелію Коростельову.

Олександра Большунова атакував дрон

Нагадаємо, Большунов втратив спонсора, сходивши на мітинг Путіна 18 березня 2022 року. На цьому невдачі спортсмена не скінчилися. 2023 року триразовий олімпійський чемпіон переміг у скіатлоні на Всеросійських змаганнях "Чемпіонські висоти" в Малинівці. Лижник хотів фінішувати з російським прапором, але в результаті перетнув фінішну лінію лише з держаком.

Раніше Большунов назвав чемпіонат світу з лижних перегонів-2023 "брудним" через відсутність росіян на турнірі. Цього ж року Олександр заявив про свою винятковість, ставши посміховиськом у мережі.