Друг Путіна очолив спортивну федерацію: в Україні заявили про постановку "виборів"

Підсанкційний олігарх очолив міжнародне фехтування

Федерація фехтування України (ФХУ) та вся українська фехтувальна спільнота обурені рішенням Конгресу Міжнародної федерації фехтування (FIE) про обрання президентом FIE російського олігарха Алішера Усманова Росіянин потрапив під санкції Європейського Союзу після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Відповідну заяву ФХУ розмістила на своїй сторінці у Facebook. В Україні вважають вибори президента FIE постановочними через те, що вони відбулися на батьківщині Усманова. Крім того, до виборів керівництво FIE поширило листа, в якому йшлося про повну підтримку Усманова з боку більшості національних федерацій. Додамо, що Усманов на виборах переміг шведа Отто Дракенберга – 120 голосів проти 26.

"Призначення місцем проведення Конгресу місто Ташкент, Узбекистан – батьківщини Усманова, завчасне поширення керівництвом FIE листа, про підтримку Усманова більш ніж 100 національними федераціями свідчило про заздалегідь написаний сценарій.

Федерація фехтування України вже давно зрозуміла, що апелювання до совісті, людяності не справляє на іноземних спортивних функціонерів жодного враження. Отже, окрім протестів, на всі незаконні й аморальні дії ФФУ реагує в юридичній площині й продовжуватиме діяти саме так. Ці дії забезпечили участь наших спортсменок в Олімпіаді та відсутність там росіян", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, збірна України з фехтування на шаблях (Ольга Харлан, Олена Кравацька, Аліна Комащук та Юлія Бакастова) у фіналі олімпійського командного турніру в Парижі з рахунком 45:42 перемогла команду Південної Кореї. Крім того, Харлан виграла "бронзу" в індивідуальній першості.