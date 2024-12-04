Норвезька зірка біатлону незвичайно підтримав Україну (відео)

Спортсмен наклеїв прапор України на свою гвинтівку

У Контіолахті (Фінляндія) стартував новий сезон у біатлоні. Перемогу у перших індивідуальних перегонах здобув норвезький біатлоніст Ендре Стрьомсгейм.

Примітно, що норвежець наклеїв прапор України на свою гвинтівку. За словами Ендре, зробив він це на підтримку українців, які страждають від повномасштабного вторгнення РФ.

"Це жахливо, що вторгнення триває так довго. Думаю, що дуже важливо робити все, щоб підтримати Україну. Саме тому я маю український прапор на прицілі", — заявив Стрьомсгейм.

Зазначимо, Стрьомсгейм – переможець перших особистих перегонів сезону Кубка світу з біатлону — короткої "індивідуалки". До речі, українці блискуче виступили цього дня, а Віталій Мандзин опинився за крок від медалі, показавши свій найкращий результат у кар'єрі.

Нагадаємо, збірні Росії та Білорусі відсторонені від міжнародних змагань через повномасштабне вторгнення путінських військ в Україну. До речі, у російському біатлоні зараз спостерігається криза на ринку патронів. Через це біситься знаменитий у минулому біатлоніст Олександр Тихонов.