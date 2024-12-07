Відомий футболіст потрапив у страшну аварію (фото)

Гравець вижив і перебуває у стабільному стані

Нападник "Вест Гема" та збірної Ямайки Майкл Антоніо потрапив у жахливу аварію. Інцидент стався в суботу, 7 грудня, у графстві Ессекс (Східна Англія).

Про це повідомляє пресслужба Молотобійців у соцмережі Х. За інформацією джерела, стан футболіста стабільний і він у свідомості.

"Вест Гем" може підтвердити, що Майкл Антоніо перебуває у стабільному стані після дорожньо-транспортної пригоди, що сталася вдень у графстві Ессекс.

Майкл у свідомості спілкується і зараз перебуває під пильним наглядом в одній із центральних лондонських лікарень.

У цей важкий час ми просимо всіх поважати приватне життя Майкла та його сім’ї.

Сьогодні ввечері клуб не надаватиме жодних коментарів, але надасть подальшу інформацію в належний час", — йдеться у повідомленні.

У мережі опублікували фото з місця ДТП – виглядає жахливо.

Майкл Антоніо потрапив у ДТП

У поточному сезоні 34-річний Майкл зіграв у 15 матчах за "Вест Гем" у всіх турнірах, записавши на свій рахунок 1 гол і 1 асист.

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