Вирішив піти у стендап? Футболіста збірної України підняли на сміх

Гравець вважає, що українці без проблем можуть вийти на ЧС-2026

Воротар "Полісся" та збірної України Денис Бойко оцінив групу національної команди у рамках кваліфікації на чемпіонат світу-2026. Напередодні в Цюриху стало відомо, що українці зіграють із переможцем матчу Франція — Хорватія у Лізі націй, Ісландією та Азербайджаном.

Відповідний коментар Бойка наводить Tribuna.com. Денис вважає, що збірна України спокійно може вийти із групи на Мундіаль із першого місця.

"Я вважаю, що дійсно дуже хороший жереб і навіть з першого кошика пара Франція – Хорватія…

При всій повазі до французів та хорватів, я думаю, що з тим підбором гравців, який має наша збірна, ми можемо спокійно посідати перше місце в цій групі. Об’єктивно", – сказав Бойко.

У мережі лише посміялися зі слів Бойка. Користувачі вважають, що Денис просто невдало пожартував.

Для прямого виходу на ЧС-2026 українцям необхідно посісти перше місце у квартеті. Крім того, друге місце дає право зіграти у стиковому раунді за останні 4 путівки на Мундіаль. Додамо, що Бойко востаннє виходив на поле у футболці збірної України 2021 року.

Нагадаємо, збірна України у 2024 році виступала у першій групі дивізіону B Ліги націй разом із командами Грузії, Чехії та Албанії. За підсумками шести турів українці посіли друге місце у квартеті, що дало право нашій команді брати участь у плей-оф за місце у Лізі А, проте українці втратили шанси на вихід на ЧС-2026 через Лігу націй. За місце у Лізі А наша команда зіграє з Бельгією.