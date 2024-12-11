Без України: чемпіонат світу з футболу вперше пройде у шести країнах

Вперше Мундіаль пройде у шести країнах та на трьох континентах

У середу, 11 грудня, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) офіційно оголосила імена господарів ЧС-2030 та ЧС-2034 з футболу. До речі, Україна претендувала на кілька матчів Мундіалю у 2030 році, але у підсумку наша країна не увійшла до офіційної заявки.

Про це повідомляє theguardian. На позачерговому конгресі ФІФА в Цюриху (Швейцарія) вирішили провести ювілейний ЧС-2030 у шести країнах на трьох континентах.

Іспанія, Португалія та Марокко приймуть чемпіонат світу у 2030 році. Крім того, Аргентина, Уругвай та Парагвай також стануть "господарями столітнього ювілею", провівши по одному матчу відкриття.

ЧС-2034 відбудеться у Саудівській Аравії. До речі, ця країна була єдиним кандидатом на проведення турніру. Ймовірно, Мундіаль через аномальну спеку пройде взимку.

Зазначимо, Україна хотіла провести кілька матчів ЧС-2030 та подала відповідну заявку з Іспанією та Португалією вже під час повномасштабної війни. У результаті нашу країну у заявці замінив Марокко.

Нагадаємо, ФІФА та Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення. У Росії вважають, що їх повернуть до міжнародного футболу через 2 роки після закінчення війни в Україні.