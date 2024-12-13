Жеребкування відбору на ЧС-2026: онлайн-трансляція (відео)

Синьо-жовті спробують пробитися на Мундіаль

У п’ятницю, 13 грудня, відбудеться жеребкування європейського відбору на чемпіонат світу з футболу-2026. Збірна України через невдалий виступ у Лізі націй УЄФА може здобути більш грізних суперників у кваліфікації.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію церемонії жеребкування. Захід розпочнеться о 13:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція жеребкування європейського відбору на чемпіонат світу-2026 (оновлюється)

13:00 — Церемонія жеребкування розпочалася.

Група А — Італія/Німеччина (переможець у матчі Ліги націй)

Група B — Швейцарія

Група С — Португалія/Данія (хто програє)

Група D — Франція/Хорватія (переможець)

Група E — Іспанія/Нідерланди (переможець)

Група F — Португалія/Данія (переможець)

Група G — Іспанія/Нідерланди (хто програє)

Група H — Австрія

Група I — Італія/Німеччина (хто програє)

Група J — Бельгія

Група K — Англія

Група L — Франція/Хорватія (хто програє)

Збірна України потрапила до другого кошика. У ході жеребкування команди будуть розбиті на 12 груп по чотири або п’ять команд, які зіграють одна з одною вдома та на виїзді. На чемпіонаті світу 2026 року Європу представлять 16 збірних. У фінальну стадію вийдуть 12 переможців груп. Ще чотири путівки будуть розіграні у стикових матчах за участю 12 команд, які посіли другі місця, а також чотирьох збірних із Ліги націй.

Склад кошиків

Зазначимо, відбірковий турнір стартує у березні 2025 року та завершиться у листопаді того ж року. Стиковий раунд пройде у березні 2026 року. Чемпіонат світу-2026 відбудеться у США, Мексиці та Канаді з 11 червня по 19 липня 2026 року.

Нагадаємо, збірна України виступала у першій групі дивізіону B Ліги націй разом із командами Грузії, Чехії та Албанії. За підсумками шести турів українці посіли друге місце у квартеті, що дало право нашій команді брати участь у плей-оф за місце у Лізі А. За підсумками жеребкування наша команда на цьому етапі зіграє з Бельгією.