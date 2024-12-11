"Викликати ТЦК фізично неможливо": у ЛНЗ відреагували на скандал із тренером

В українському футболі набирає обертів скандал із погрозами тренеру

Генеральний директор ЛНЗ Андрій Колісник прокоментував слова тренера черкаської команди Андрія Бурдіана. Напередодні фахівець з фізпідготовки звинуватив клуб у шантажі мобілізацією.

Відповідний коментар Колісника наводить Тribuna.com. Він назвав слова тренера "вигадкою".

Андрій Бурдіян – чинний тренер ЛНЗ. Його контракт не розірвано. Наступного тижня у нас заплановані наради за підсумками першої частини сезону. Тренер має завдання та готує доповіді.

Щодо всього іншого – це вигадка тренера, на яку мені нема чого відповісти. Це звичайна брехня. Викликати ТЦК фізично неможливо, як ви це уявляєте?

Що стосується бронювання, то воно справді буде анульоване у разі розірвання контракту, бо тренер більше не буде працівником клубу. Ми не маємо права бронювати людину, якщо вона не є нашим працівником.

Клуб дуже засмучений таким маніпулюванням з боку тренера, який отримував повну підтримку та повагу з моменту підписання контракту", — сказав Колісник.

Зазначимо, за інформацією "ТаТоТаке", головний тренер Андрес Карраско більше не працює із футболістами ЛНЗ. До наступної гри команду готуватиме тренер U-19.

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