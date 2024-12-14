Футболіст збірної України вдруге став батьком (фото)

Батьки повідомили радісну звістку

Півзахисник "Динамо" та збірної України Олександр Піхальонок вдруге став батьком. Дружина футболіста Ольга Піхальонок народила сина.

Про це Ольга повідомила на своїй сторінці в Instagram. Дитина, ім’я якої поки що не відомо, народилася 10 грудня.

"Ми стали батьками прекрасного хлопчика. Тепер нас уже 4.+1 маленький Піхальонок з’явився на світ. Наше маленьке диво. Безмежно любимо тебе", — написали щасливі батьки.

Зазначимо, Ольга та Олександр одружилися у 2019 році. Пара також виховує сина Максима, який народився 2021 року.

Сім’я Піхальонків

Нагадаємо, збірна України виступала у першій групі дивізіону B Ліги націй разом із командами Грузії, Чехії та Албанії. За підсумками шести турів українці посіли друге місце у квартеті. Піхальонок грав за національну команду у вересні, на рахунку хавбека 10 матчів за збірну України.

Зазначимо, у першому турі Албанія обіграла Синьо-жовтих із рахунком 2:1. Потім підопічні Сергія Реброва примудрилися програти Чехії (2:3). У 3-му турі наша команда здобула перемогу над Грузією (1:0), а в 4-му зіграла внічию з чехами (1:1). У 5-му турі українці не зуміли обіграти Грузію (1:1), а у шостому перемогли албанців (2:1).