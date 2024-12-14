Футболіста збірної України "бусифікували" на кордоні з Румунією

Ймовірно, гравець втратив "броню" через конфлікт у клубі

У футболіста"Колоса" та збірної України Ігоря Харатіна, схоже, виникли проблеми із працівниками ТЦК. У країні у зв’язку з повномасштабним вторгненням РФ активно проводять мобілізаційні заходи.

Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас на своєму telegram-каналі. За інформацією джерела, гравця "бусифікували", а інцидент стався біля міста Тячів поблизу кордону з Румунією.

Тячів на карті України

"Ексфутболіста збірної України бусифікували. За моєю інформацією, Ігор Харатін був затриманий представниками ТЦК на блок-посту біля міста Тячів Закарпатської області. Кажуть футболіст перебував в автомобілі разом зі своєю родиною.

У ситуацію зараз втрутився ФК "Колос", який влітку рішенням головного тренера перевів хавбека до другої команди й тим самим, ймовірно, позбавив його бронювання. Слідкуємо за ситуацією”, — заявив Бурбас.

29-річний Харатін, який грає на позиції опорного півзахисника, провів 4 матчі за збірну України. Востаннє він викликався до національної команди у жовтні 2021 року.

Раніше повідомлялося, що в Україні хочуть покінчити з так званою "бусифікацією" — виловом ухилянтів на вулицях. У Генштабі шукають шляхи інформаційної підтримки мобілізації, щоб явище "упаковки" чоловіків у буси пішло в минуле.