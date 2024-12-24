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Шумахер вперше стане дідусем: як виглядає дочка легенди, яка оголосила про вагітність (фото)

Автор
Михайло Корнілов
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Міхаель Шумахер із сином Міком та дочкою Джиною Новина оновлена 24 грудня 2024, 11:57
Міхаель Шумахер із сином Міком та дочкою Джиною. Фото instagram.com/gina_schumacher

Дочка знаменитого автогонщика оголосила про вагітність

Легенда "Формули-1", семиразовий чемпіон світу в королівських перегонах Міхаель Шумахер уперше стане дідусем. Нещодавно родина автогонщика зіткнулася із шантажистами.

Про вагітність на своїй сторінці в Instagram повідомила 27-річна дочка Міхаеля Джина. Дівчина також показала кілька знімків із гендерпаті.

"З нетерпінням чекаємо на появу нашої маленької дівчинки", — написала Джина.

Зазначимо, дочка Міхаеля одружилася з Єном Бетке у жовтні 2024 року на сімейній віллі Шумахерів на Майорці (Іспанія). Сімейна пара захоплюється кінним спортом, а Джина — професійна вершниця. У 2017 році вона стала чемпіонкою світу з рейнінгу. До речі, Єн та Джена проживають у Техасі (США) на ранчо Шумахерів.

Джина Шумахер та Єн Бетке
Джина Шумахер та Єн Бетке

Як виглядає Джина Шумахер зараз:

Нагадаємо, Шумахер не з’являється на публіці вже 11 років. Семиразовий чемпіон світу у Формулі-1 29 грудня 2013 року впав головою на камінь, катаючись на лижах. Колишній гонщик отримав тяжку черепно-мозкову травму і з того часу достовірної інформації про його здоров’я немає.

Раніше повідомлялося, що автомобіль експілота "Феррарі" продали за шалені гроші. Також повідомлялося, що діти зворушливо привітали Шумахера з днем народження.

Теги:
#Автоспорт #Міхаель Шумахер