Шумахер впервые станет дедушкой: как выглядит дочь легенды, объявившая о беременности (фото)

Дочь знаменитого автогонщика объявила о беременности

Легенда "Формулы-1", семикратный чемпион мира в королевских гонках Михаэль Шумахер впервые станет дедушкой. Недавно семья автогонщика столкнулась с шантажистами.

О беременности на своей странице в Instagram сообщила 27-летняя дочь Михаэля Джина. Девушка также показала несколько снимков с гендер-пати.

"С нетерпением ждем появления нашей маленькой девочки", — написала Джина.

Отметим, дочь Михаэля вышла замуж за Йена Бетке в октябре 2024 года на семейной вилле Шумахеров на Майорке (Испания). Семейная пара увлекается конным спортом, а Джина и вовсе профессиональная всадница. В 2017 году она стала чемпионкой мира по рейнингу. К слову, Йен и Джена проживают в Техасе (США) на ранчо Шумахеров.

Джина Шумахер и Йен Бетке

Как выглядит Джина Шумахер сейчас:

Напомним, Шумахер не появляется на публике вот уже 11 лет. Семикратный чемпион мира в Формуле‑1 29 декабря 2013 года упал головой на камень, катаясь на лыжах. Бывший гонщик получил тяжелую черепно-мозговую травму и с тех пор достоверной информации о его здоровье нет.

Ранее сообщалось, что автомобиль экс-пилота "Феррари" продали за сумасшедшие деньги. Также сообщалось, что дети трогательно поздравили Шумахера с днем рождения.