Отвечал за возвращение команды домой: тренер сборной не вернулся в Украину

Команда вернулась, но без тренера

Тренер сборной Украины по теннису и физиотерапевт Александр Томарев не вернулся на родину после Открытого чемпионата Австралии по теннису-2024. Это не первый побег деятелей украинского спорта из страны.

Александр выехал из страны по приказу Министерства молодежи и спорта Украины. Об этом говорится в расследовании Tribuna.com.

По информации источника, Александр покинул Украину 6 января 2024 года во главе делегации. Соревновательный сбор длился с 6 января по 2 февраля. Тренер не вернулся в родину, хотя именно он был ответственным "за обеспечение участия спортсменов и за возвращение официальной делегации национальной сборной команды Украины по теннису в Украину".

Томарев после демарша попал в состав сборной Украины по теннису на сборы – с 28 февраля по 5 апреля в США, а также с 16 апреля по 18 мая в Польше. Затем тренер искал финансовые программы поддержки для беженцев из Украины и работал в команде нейтральной теннисистки из РФ Дарьи Касаткиной на турнире WTA в Ухане.

Отметим, украинки успешно выступили на Australian Open-2024. К примеру, Людмила Киченок вместе с латвийкой Еленой Остапенко впервые в карьере боролась за титул на парном мейджоре.