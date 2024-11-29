У допінг-справі фаворитки Путіна стався новий поворот

До справи Каміли Валієвої знову прикута увага на тлі допінг-скандалу у тенісі

Друга ракетка світу з Польщі Іга Свьонтек здала позитивний тест на триметазидин. Саме ця речовина стала причиною для 4-річної дискваліфікації російської фігуристки Каміли Валієвої.

Полячці дали лише місячний бан, через що в Росії почалася істерика. Заслужений тренер СРСР Тетяна Тарасова пов’язала ці дві справи та звинуватила антидопінгові організації у русофобії, передає metaratings.ru.

"Валієву покарали взагалі на все життя. У них [антидопінгових організацій] немає ніякої справедливості, їх усіх самих треба судити за таке неоднакове ставлення до спортсменів. Комусь призначають дискваліфікацію за цю речовину всього на місяць, а іншим – на чотири роки", — заявила Тарасова.

Додамо, що сторона Валієвої не змогла пояснити потрапляння речовини в організм, а ось представниця Польщі знайшла джерело, через що отримала коротку дискваліфікацію.

Нагадаємо, після Олімпіади-2022 у Пекіні, де стало відомо про допінг Валієвої, глава Кремля Володимир Путін провів зустріч з російськими олімпійцями, на якій заявив, що хоче привітати 16-річну спортсменку з днем народження в неформальній обстановці. Пізніше стало відомо, що президент РФ подарував Камілі шовкову хустку, через що юну фігуристку почали називати новою фавориткою Путіна.

Виступ Валієвої на Олімпіаді-2022

У 2024 році Валієва була визнана винною в порушенні допінг-правил, через що РФ втратила "золото" у командному турнірі з фігурного катання на Іграх. Неймовірно, але після цього допінгістка стала національним героєм у Росії. Фігуристка сиділа поруч із Путіним на церемонії відкриття "Ігор майбутнього", а в Кремлі визнали, що президент РФ особисто підтримує спортсменку. Каміла у відповідь підтримала Путіна на президентських виборах, після чого у неї з’явилося власне шоу на головному каналі Росії.