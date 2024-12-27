Неймар вчетверте стане батьком: мати дитини — гаряча модель (фото)

Бразильянка подарує іменитому спортсмену ще одну дочку

Нападник "Аль-Хіляль" та збірної Бразилії Неймар стане батьком вчетверте. Мамою дитини є бразильська модель і блогерка Бруна Б’янкарді, яка заради футболіста дозволила йому зраджувати.

Напередодні бразилець зі своєю дівчиною поділилися в Instagram відео з гендерпаті. На ній стало відомо, що пара чекає на доньку.

Неймар уже тричі ставав батьком: у 2011-му році у нього народився син Даві Лукка, у 2023-му році народилася дочка Маві, а у 2024-му – ще одна дочка, яку назвали Хелена. Усі три дитини – від різних жінок. До речі, Бруна є біологічною матір’ю Маві.

Неймар та Б’янкарді публічно розлучалися у 2023 році, але відновили стосунки заради маленької дочки.

Бруна є моделлю та блогеркою. На її сторінку в Instagram підписано понад 12 млн людей. Дівчина часто публікує гарячі знімки, радуючи шанувальників.

Бруна Б’янкарді

Нагадаємо, воротар "Бенфіки" та збірної України Анатолій Трубін одружився зі своєю дівчиною Мариною Галаган. До речі, нещодавно кіпер не потис руку російському гравцю "Монако" Олександру Головіну перед матчем Ліги чемпіонів, викликавши переполох у Росії.