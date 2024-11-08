Шедевр Мудрика визнали найкращим голом туру в Європі (відео)

Українець поділив нагороду з іншим футболістом

У Лізі конференцій УЄФА сезону 2024/25 прогриміли матчі 3 туру. В одному з поєдинків лондонський "Челсі" познущався з вірменського "Ноаха" (8:0).

Вінгер "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик забив гол-шедевр у цьому поєдинку. Офіційний акаунт Ліги конференцій у соцмережі Х повідомив, що гол українця став найкращим за підсумками третього туру. Міша поділив нагороду із сербом Петарам Станичем, який забив гол у матчі ТСЦ — "Лугано" (4:1).

Зазначимо, на 39-й хвилині першого тайму гравці "Челсі" організували блискучу контратаку, наконечником якої виступив Мудрик. Михайло, отримавши м’яч поблизу чужого штрафного майданчика, пробив прямо в "дев’ятку" воріт гостей. Кіпер стрибнув, але дістатись до м’яча не зумів.

Відео гола Мудрика дивитись з 02:25

Таким чином, Мудрик забив свій другий гол у Лізі конференцій 2024/25. Також на його рахунку 3 гольові передачі. Додамо, що Михайло з трьома гольовими передачами перед цим туром займав перше місце в топі кращих асистентів серед усіх гравців у трьох єврокубках, при цьому в Лізі конференцій було зіграно на гру менше.

Відео гола Станича дивитись з 00:20

Раніше повідомлялося, що гравці збірної України Мудрик та Микола Шапаренко не поділили ігровий номер. Це сталося після першого вересневого матчу національної команди у Лізі націй УЄФА.