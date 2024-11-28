Мудрик забив супергол у єврокубку (відео)

Український футболіст блискуче виступає у Лізі конференцій

У четвер, 28 листопада, у Лізі конференцій УЄФА відбувся матч 4 туру групового етапу "Гайденгайм" — "Челсі" (0:2). У паралельній грі київське "Динамо" програло "Вікторії" (1:2) у Лізі Європи.

Зустріч, що проходила на "Альбштадіоні" у Ганденгаймі (Німеччина), завершилася з рахунком 0:2 на користь Синіх. Другий гол у поєдинку записав на свій рахунок вінгер "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик, передає "Телеграф".

На 86-й хвилині поєдинку Мудрик з метрів 14-ти в дотик завдав гарматного удару прямо в "дев’ятку" воріт господарів.

Таким чином Мудрик забив свій третій гол у Лізі конференцій 2024/25. Також на його рахунку 3 гольові передачі. У минулому турі ЛК Михайло став автором найкращого голу. Схоже, ця нагорода може стати традиційною для українця.

Раніше повідомлялося, що гравці збірної України Мудрик та Микола Шапаренко не поділили ігровий номер. Це сталося після першого вересневого матчу національної команди у Лізі націй УЄФА. Головний тренер Сергій Ребров відреагував на конфлікт усередині команди.