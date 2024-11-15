Народився у звичайній родині: як виглядають батьки зірки футболу Михайла Мудрика (відео)

Батьки Мудрика працюють у сфері освіти

Вінгер Михайло Мудрик – зірка вітчизняного футболу. Український футболіст за рекордні гроші перейшов до лондонського "Челсі", щоправда, закріпитися в основі Синіх Міша поки що не може.

"Телеграф" розповідає про коріння знаменитого футболіста. Майбутній гравець збірної України народився у Берестині (Харківська область, колишній Красноград, — ред.) у звичайній українській родині.

Мама Михайла Інна – вчителька молодших класів. Батько футболіста Петро – викладач музики у коледжі. Батьки з дитинства підтримували захоплення сина, а гра в м’яч стала справжнім ритуалом для маленького Михайла та Петра після роботи.

У коментарі для YouTube-каналу "Бомбардир" батьки зізналися, що швидкість Михайло розвинув у школі "Металіста", де молоді гравці також займалися гімнастикою, легкою атлетикою та плаванням. До речі, молодому Міші довго не давався шпагат, а допомогла йому з розтяжкою дерев’яна лакована підлога будинку — Михайло ставав ногами на подушки й ноги роз’їжджалися в різні боки.

Роман Бебех і Петро та Інна Мудрики

Відео за 14 листопада 2022 року

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну сім’я Мудрика залишилася в Берестині, попри те, що місто зазнає обстрілів з боку РФ. У серпні 2023 року батьки Михайла вперше відвідали його в Англії.

Михайло Мудрик з батьками

Батьки Михайла Мудрика

Зазначимо, Михайло у сезоні 2024/25 забив два голи у Лізі конференцій. Останнє взяття воріт стало найкращим за підсумками ігрового тижня.