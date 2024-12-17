Мудрик провалив допінг-тест: що загрожує футболістові збірної України

Зірковий український футболіст потрапив у допінг-скандал

У вівторок, 17 грудня, у мережі з’явилися чутки про те, що вінгер "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик провалив допінг-тест. Українець мало грає в АПЛ, але став основним у лондонському клубі у Лізі конференцій.

Журналіст та коментатор Володимир Звєров підтвердив цю інформацію, а також пояснив, що загрожує футболістові. Тепер багато залежить від дій гравця. Додамо, що офіційно ні "Челсі", ні Мудрик не повідомляли про проблеми з допінгом.

"Якщо у спортсмена взяли на допінг пробу "А", а вона виявилася позитивною, то дуже мало шансів, що проба "В" дасть результат негативний.

Якщо проба "А" дала позитивний результат, спортсмен має право попросити для відкриття пробу "В". Або він може не просити, відмовитись і визнати свою провину.

Якщо проба "А" дала позитивний результат, а спортсмен десь відчуває, що він винен, десь він розуміє, що у нього в крові може бути заборонений препарат, тоді він відмовляється від проби "В".

Це може кваліфікуватися як те, що спортсмен іде назустріч слідству. Це може вплинути на покарання.

Але якщо і проба "В" дала позитивний результат, що відбувається найчастіше, це офіційно називається порушенням антидопінгових правил. І це може бути дискваліфікація на 4 роки. Наскільки я зараз розумію, максимум Мудрику загрожує дискваліфікація на 4 роки.

Якщо проба "В" дасть негативний результат, то він не винний, справа буде закрита", – заявив Звєров.

Нагадаємо, збірна України у 2024 році виступала у першій групі дивізіону B Ліги націй разом із командами Грузії, Чехії та Албанії. За підсумками шести турів українці посіли друге місце у квартеті, що дало право нашій команді брати участь у плей-оф за місце у Лізі А, проте українці втратили шанси на вихід на ЧС-2026 через Лігу націй. За місце у Лізі А наша команда зіграє з Бельгією.

Напередодні Синьо-жовті дізналися імена суперників із відбірної групи на ЧС-2026. Українцям буде дуже важко зайняти перше місце у квартеті, хоча Денис Бойко впевнений в успіху.