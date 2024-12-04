Одна з головних надій олімпійської збірної України може змінити громадянство під час війни

Юна зірка української гімнастики може виступати за іншу країну

Срібний призер Олімпіади в Парижі, гімнаст Ілля Ковтун та його тренерка Ірина Горбачова можуть змінити спортивне громадянство. Напередодні навколо Федерації спортивної гімнастики України пролунала ціла серія скандалів.

Про потенційний перехід найкращого українського гімнаста повідомляє Tribuna.com. За інформацією джерела, на 21-річну зірку Синьо-жовтих націлилася збірна Хорватії.

Повідомляється, що остаточне рішення з цього питання буде ухвалено до кінця 2024 року. Додамо, що спортсмен та його тренерка після Олімпіади-2024 готувалися до змагань у Хорватії та не повертався до України. З чим пов’язаний потенційний відхід Ковтуна зі збірної поки що не відомо.

На Олімпійських іграх у Парижі українські гімнасти були дуже близькими до медалей в особистому багатоборстві, де Олег Верняєв став восьмим, а Ковтун посів четверте місце. Крім того, наша команда гідно виступила у командному багатоборстві, де Синьо-жовті посіли п’яте місце.

На індивідуальних снарядах Ковтун зупинився за крок від медалі, ставши четвертим у вільних вправах. Верняєв став 5-м у вправах на коні, а Ігор Радивілов і Назар Чепурний зайняли шосте та восьме місця в опорному стрибку відповідно.