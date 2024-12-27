Юрист розповів, коли Росію повернуть у міжнародний футбол

На думку фахівця, процес триватиме близько 10 років

У Росії все частіше лунають прогнози про те, що їхню збірну з футболу ось-ось повернуть на міжнародну арену. Це пов’язують із потеплінням в інших видах спорту.

Спортивний юрист, один із засновників компанії SILA International Lawyers Михайло Прокопець вважає, що збірній РФ не світить зіграти на Євро-2028, а повернення Росії у футбольну родину очікується у 2032 році.

— У міжнародному співтоваристві вже якось звикли без Росії жити. Небо не впало на землю після санкцій та усунення росіян. У світі подивилися, що все нормально – нічого не сталося.

– Ви прогнозували, що усунення займе 10 років щонайменше. Прогноз залишається тим самим?

Хотілося б, звісно, помилитися. Але поки що я взагалі ніяких потеплінь не бачу. Незабаром буде три роки з моменту усунення, далі у нас ЧС-2026, на який нас уже не допустили, та Євро-2028, на який, швидше за все, не допустять. Ось уже шість років… – сказав Прокопець.

Нагадаємо, через міжнародний бан росіянам складно знайти суперника. Наприклад, збірна Пакистану в останній момент відмовилася грати з РФ у жовтні. Щобільше, Пакистан відмовився відправляти на товариський матч із РФ національну команду, запропонувавши росіянам зіграти з "неофіційною" збірною Пакистану. У Росії назвали це приниженням.