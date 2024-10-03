"Динамо" у Лізі Європи програло одній із найгірших команд Бундесліги (відео)

Біло-сині не зуміли взяти перші очки у єврокубку

У четвер, 3 жовтня, київське "Динамо" зіграло з німецьким "Гоффенгаймоом" у рамках матчу 2-го туру оновленої Ліги Європи УЄФА сезону 2024/25. У першому турі Біло-Сині зазнали нищівної поразки від другого складу "Лаціо".

Зустріч, що проходила у Зінсгаймі (Німеччина) на "Вірсол Райн-Некар-Арені", завершилася з рахунком 2:0 на користь німецької команди. Про це повідомляє "Телеграф".

У першому таймі команди створили кілька моментів на двох, проте досягли успіху лише господарі — на 22-й хвилині Адам Гложек замкнув простріл з правого флангу. У другому таймі Гложек оформив дубль, а Біло-Сині нічого не зуміли показати в атаці.

"Хоффенхайм" – "Динамо" – 2:0

Голи: Гложек (22, 60)

Попередження: Грілліч (40)

"Хоффенхайм": Бауманн, Нсокі, Штах, Аклогума (Дракслер, 74), Прасс, Грілліч (Тохумджу, 56), Бішоф, Жандре (Кадержабек, 56), Гложек, Мерштедт (Брюн-Ларсен, 87), Крамарич (Бюльтер, 74)

"Динамо": Бущан, Дубінчак, Михавко, Попов, Караваєв, Шапаренко (Шепелєв, 94), Бражко (Андрієвський, 83), Михайленко (Піхальонок, 70), Волошин, Ванат (Герреро, 70), Кабаєв (Рубчинський, 83)

Повний відеоогляд матчу "Гоффенгайм" — "Динамо" буде доступний тут найближчим часом.

Додамо, що "Гоффенгайм" невдало стартував у Бундеслізі, команда після 5 турів йде у зоні вильоту. "Динамо", у свою чергу, лідирує в українській першості.

Зазначимо, УЄФА змінив формат єврокубків, зокрема Ліги Європи. За підсумками комп’ютерного жеребкування "динамівці" також зіграють з "Ромою", "Ференцварошем", "Реал Сосьєдадом", "Вікторією" Плзень, "Галатасараєм" та РФШ. У першому турі Біло-Сині без шансів поступилися "Лаціо" (0:3). У 3-му турі на Біло-Синіх чекає виїзд до "Роми" Артема Довбика (24 жовтня).

Нагадаємо, "Динамо" стартувало у поточній єврокампанії з 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Біло-сині двічі розгромили "Партизан", після чого не без проблем пройшли шотландський "Рейнджерс". У битві за Лігу чемпіонів український клуб поступився австрійському "Зальцбургу", вилетівши таким чином у другий за силою єврокубок.