"Динамо" зганьбилося в Лізі Європи, програвши другому складу "Лаціо" (відео)

Біло-сині пропустили три м’ячі

У середу, 25 вересня, київське "Динамо" матчем проти римського "Лаціо" стартувало в оновленій Лізі Європи. Напередодні "Телеграф" повідомляв, що змінилося у другому за силою єврокубку.

Зустріч, що відбулася у Гамбурзі (Німеччина) на "Фолькспаркштадіоні", завершилася з рахунком 3:0 на користь італійської команди. Про це повідомляє "Телеграф".

Головний тренер "Лаціо" Марко Бароні у матчі з "Динамо" дав відпочити своїм лідерам, випустивши на поле експериментальний склад. Проте Орли вийшли вперед уже в дебюті зустрічі – на 5-й хвилині Булай Діа відкрив рахунок у грі. Під завісу тайму римлянам вдалася ударна 2-хвилинка, протягом якої вони забили два м’ячі. Відзначилися Фісайо Деле-Башир і Діа, який оформив головою дубль.

У другому таймі гості були ближче до гола, ніж "господарі". А після 72-ї хвилини шанси киян на те, щоб відігратися, стрімко впали. Максим Брагару отримав пряму картку за фол у центрі поля, залишивши "Динамо" у меншості. За 8 хвилин до закінчення матчу суддя вирівняв склади — Нослін отримав видалення.

"Динамо" – "Лаціо" – 0:3

Голи: Діа (5, 35), Деле-Баширу (34)

Попередження: Дубінчак (63), Михавко (93) – Романьоли (88)

Вилучення: Брагару (72, груба гра) – Нослін (82, груба гра)

"Динамо": Бущан, Дубінчак, Михавко, Себальос (Біловар, 19), Тимчик, Шапаренко (Рубчинський, 64), Бражко, Піхальонок (Андрієвський, 84), Кабаєв (Герреро, 84), Ванат, Ярмоленко (Брагару, 64)

"Лаціо": Проведел, Пеллегріні, Романьолі, Патрик (Хіла, 57), Марушич, Весіно, Ровелла, Педро Родрігес (Дзакканьї, 68), Деле-Баширу (Нослін, 79), Чауна (Ісаксен, 57), Діа (Кастельянос, 68)

Повний відеоогляд матчу "Динамо" — "Лаціо" буде доступний тут пізніше.

Нагадаємо, "Динамо" стартувало у поточній єврокампанії з 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Спочатку Біло-Сині пройшли сербський "Партизан". У "домашній" грі кияни розгромили суперника з рахунком 6:2, а у гостьовій — перемогли з рахунком 3:0.

У 3-му відбірному раунді ЛЧ "Динамо" пройшло шотландський "Рейнджерс". У першій грі Біло-Сині зіграли внічию (1:1), а в другій — обіграли шотландців з рахунком 2:0.

У боротьбі за місце у найсильнішому єврокубку "динамівці" не змогли пройти австрійський "Зальцбург". Спочатку кияни програли з рахунком 0:2, після чого зіграли з австрійцями внічию – 1:1.