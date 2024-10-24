"Динамо" в експериментальному складі дало бій "Ромі": Довбик забив переможний гол (відео)

Біло-сині не зуміли нав’язати опір Вовкам

У четвер, 24 жовтня, "Динамо" зіграло з "Ромою" у рамках матчу 3-го туру основного етапу Ліги Європи УЄФА сезону 2024/25. Кияни провели зустріч у резервному складі.

Зустріч, що проходила у Римі на стадіоні "Олімпіко", завершилася з рахунком 1:0 на користь "Роми". Про це повідомляє "Телеграф".

Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський випустив на гру з "Ромою" резерв. Зважаючи на все, для наставника киян важливіша гра з "Шахтарем", яка відбудеться 27 жовтня. Через це римляни володіли тотальною перевагою по ходу всієї зустрічі. У першому таймі римляни забили гол із пенальті, який реалізував Артем Довбик. У другому таймі Вовки без проблем довели справу до мінімальної перемоги.

"Рома" – "Динамо" – 1:0

Гол: Довбик (23, пенальті)

Попередження: Анхеліньйо (44) – Михавко (23), Рубчинський (37), Кабаєв (84), Шапаренко (94)

"Рома": Свілор, Анхеліньйо, Н'Діка, Ермосо, Залевськи, Кане, Ле Фе (Крістанте, 53), Челік, Пізіллі (Пеллегріні, 68), Бальданци (Дібала, 68), Довбик (Шомуродов, 53)

"Динамо": Нещерет, Михавко, Попов, Біловар, Вівчаренко, Рубчинський (Бражко, 63), Андрієвський (Шапаренко, 63), Михайленко (Буяльський, 81), Тимчик, Волошин (Кабаєв, 63), Герреро (Ванат, 69)

Повний відеоогляд матчу "Рома" — "Динамо" буде доступний тут пізніше.

Нагадаємо, за підсумками трьох турів Ліги Європи "Динамо" не набрало жодного очка. У першій грі Біло-Сині без шансів поступилися "Лаціо" (0:3), після чого кияни програли "Гоффенгайму" (0:2). У наступному турі на "динамівців" чекає дуель із "Ференцварошем" (7 листопада).

Зазначимо, УЄФА змінив формат єврокубків, зокрема Ліги Європи. За підсумками комп’ютерного жеребкування "динамівці" також зіграють з "Реал Сосьєдадом", "Вікторією" Плзень, "Галатасараєм" та РФШ.