"Динамо" продовжило ганебну серію у Лізі Європи (відео)

Біло-сині не можуть набрати очки у другому за силою єврокубку

У четвер, 28 листопада, київське "Динамо" зіграло з "Вікторією" Пльзень у 5 турі основного етапу Ліги Європи УЄФА сезону 2024/25. Напередодні донецький "Шахтар" провів матч-трилер у Лізі чемпіонів.

Зустріч, що проходила у Гамбурзі на "Фолькспаркштадіоні", завершилася з рахунком 2:1 на користь "Вікторії". Про це повідомляє "Телеграф".

Біло-сині та чехи грали з перших хвилин на зустрічних курсах. У першому таймі, який пройшов без голів, більше атакували гості, а в другому — господарі. У другій половині "динамівці" забили свій перший гол у Лізі Європи, але VAR скасував взяття воріт через офсайд. Вже в наступній атаці "Вікторія" вийшла вперед завдяки точному пострілу Матея Видри. Потім Павел Шулц подвоїв перевагу гостей. Точку у матчі поставив Владислав Кабаєв, який забив феноменальний гол.

"Динамо" – "Віктория Пльзень" – 1:2

Голи: Кабаєв (95) – Видра (55), Шулц (90)

Попередження: Бражко (68) – Маркович (45), Гавел (79)

"Динамо": Бущан, Вівчаренко (Герреро, 73), Михавко, Попов, Біловар, Караваєв (Тимчик, 64), Бражко, Шапаренко, Рубчинський (Кабаєв, 64), Буяльський, Ванат

"Вікторія Пльзень": Єдлічка, Ємелка, Маркович, Две, Суаре (Гавел, 71), Шулц, Калвах, Черв (Вашулін, 85), Каду, Видра (Слончик, 85), Ірка (Сойка, 77)

Повний відеоогляд матчу "Динамо" — "Вікторія" буде доступний тут пізніше.

Нагадаємо, за підсумками п’яти турів у Лізі Європи "Динамо" набрало 0 очок, не забивши жодного гола у ворота суперників. У першій грі Біло-Сині без шансів поступилися "Лаціо" (0:3), після чого кияни програли "Гоффенгайму" (0:2). У третьому турі Біло-Сині не зуміли стримати "Рому" (0:1), потім програли "Ференцварошу" (0:4).

Зазначимо, у кампанії 2024/25 УЄФА змінив формат усіх єврокубків. У плей-оф ЛЄ за підсумками 8 турів вийдуть 24 із 32 команд. "Динамівці" потрапили на турнір через кваліфікацію, не зумівши пройти до Ліги чемпіонів.