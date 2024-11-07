Безглузде вилучення та черговий провал: "Динамо" знову програло в Лізі Європи (відео)

Біло-сині майже весь тайм грали у меншості

У четвер, 7 листопада, київське "Динамо" зіграло з угорським "Ференцварошем" у рамках матчу 4 туру основного етапу Ліги Європи УЄФА сезону 2024/25. Напередодні Біло-Сині зустрілися з "Шахтарем" у центральному поєдинку першого кола УПЛ.

Зустріч, що проходила на "Фолькспаркштадіоні" у Гамбурзі (Німеччина), завершилася з рахунком 0:4 на користь "Ференцвароша". Про це повідомляє "Телеграф".

Ключовий епізод матчу стався вже на 17-й хвилині. Владислав Дубінчак на рівному місці заробив пряму червону картку, після чого гості мали тотальну перевагу. Неймовірно, але кияни, граючи вдесятьох, могли забити кілька голів. Ще більше могли забити угорці, які не зуміли відзначитись у першому таймі лише завдяки феноменальній грі Георгія Бущана.

На початку другого тайму оборона киян проспала два голи за 2 хвилини — відзначилися Барнабаш Варга та Крістоффер Захаріассен. У середині тайму Варга оформив дубль, довівши рахунок до розгромного, а Матеус Салданья зробив рахунок непристойним.

Таким чином, на цей момент "Динамо" — найгірша команда в ЛЄ. Біло-сині з різницею "-10" голів посідають останнє місце у турнірній таблиці.

Повний відеоогляд матчу "Динамо" — "Ференцварош" буде доступний тут найближчим часом.

Нагадаємо, за підсумками чотирьох турів Ліги Європи "Динамо" набрало 0 очок, не забивши жодного гола у ворота суперників. У першій грі Біло-Сині без шансів поступилися "Лаціо" (0:3), після чого кияни програли "Гоффенгайму" (0:2). У третьому турі Біло-Сині поступилися "Ромі" (0:1).

Зазначимо, УЄФА змінив формат єврокубків, зокрема Ліги Європи. За підсумками комп’ютерного жеребкування "динамівці" також зіграють з "Реал Сосьєдадом", "Вікторією" Плзень, "Галатасараєм" та РФШ.