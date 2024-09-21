"Поверни гроші": у Росії оголосили "шах" шаховому королю

У РФ незадоволені поведінкою кращого шахіста світу

Віцепрезидент Федерації шахів Росії (ФШР) Сергій Смагін розкритикував норвезького гросмейстера Магнуса Карлсена за заклик не допускати росіян та білорусів до міжнародних змагань під егідою Міжнародної федерації шахів (FIDE). Норвежець виступив із полум’яною промовою прямо на очах російського президента FIDE Аркадія Дворковича.

Відповідний коментар Смагіна наводить metaratings.ru. Сергій у своїй заяві використав відомий кремлівський наратив про спорт поза політикою. Також віцепрезидент ФШР вимагає від норвежця гроші, який той заробив у Росії в дитинстві.

"Я б нагадав Карлсену, що старт його професійної кар’єри відбувся в Росії. Він хлопчиком приїжджав до нашої країни, грав на різних турнірах і заробив тут досить багато грошей. Перш ніж говорити щось негативне про Росію, Карлсену тоді непогано було б повернути борг, всі ці призові.

Я взагалі вкрай негативно ставлюся до політичних заяв людей, які в цьому не розуміють нічого, не розуміються і не впливають на ці процеси. Спортсмени мають займатися спортом, а не політикою”, — заявив Смагін.

Нагадаємо, Апеляційна палата комісії з етики FIDE скасувала рішення щодо позбавлення членства ФШР. Російські гросмейстери після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну виступають на турнірах FIDE у нейтральному статусі. Це не стосується колишнього українця Сергія Карякіна, який став пропагандистом Кремля, а нещодавно отримав високу посаду.