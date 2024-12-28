На чемпіонаті світу з шахів пролунав скандал

У суботу, 28 грудня, на чемпіонаті світу з шахів (рапід) стався грандіозний скандал. Чинний чемпіон світу у швидких шахах норвежець Магнус Карлсен відмовився виконувати дрес-код та достроково залишив турнір.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародної шахової федерації (FIDE). Річ у тім, що Магнус прийшов на гру 9-го туру у джинсах, що заборонено регламентом.

Організатори оштрафували норвежця на 200 доларів і вимагали від нього переодягнутися. Карлсен відмовився, після чого його не включили у пару на 9 тур. Цього ж дня росіянина Яна Непомнящего також оштрафували за порушення дрес-коду, бо він прийшов на змагання у спортивному взутті. Непомнящий підкорився, перевзувся і продовжив грати на турнірі.

"Чесно кажучи, мій терпець до FIDE і так не дуже великий, і це нормально. Нехай дотримуються своїх правил. Мене це влаштовує. Я відповідаю, що добре, я йду. Ідіть н***й", — сказав Карлсен.

Зазначимо, Карлсен на ЧС з рапіду у восьми матчах здобув три перемоги, чотири рази зіграв унічию та один раз програв.

Раніше Карлсен закликав не допускати росіян та білорусів до міжнародних змагань під егідою FIDE. Норвежець виступив із полум’яною промовою прямо на очах російського президента FIDE Аркадія Дворковича. Потім у РФ зажадали, щоб Магнус повернув гроші, зароблені у Росії.