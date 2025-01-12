Прапор України на Кубку світу влаштував переполох у Росії

У РФ бісяться через те, що сталося

Олімпійська чемпіонка з ковзанярського спорту, депутат Держдуми Світлана Журова звинуватила норвежців у "нечесній грі". Напередодні норвезькі та французькі біатлоністи підняли прапор України під час квіткової церемонії після гонки переслідування на етапі Кубка світу з біатлону в Обергофі (Німеччина).

Відповідний коментар Журової наводить "Р-Спорт". Світлана вважає, що норвежці підтримують Україну, переслідуючи свої цілі, однією з яких є усунення росіян. Так норвежці нібито борються із конкурентами.

"Їм вигідно, щоб наші спортсмени довше не поверталися, вони ж розуміють, що їм дістанеться менше медалей. Тому, звісно, "класно" їм підтримувати Україну. Справжні спортсмени, звісно, так робити не будуть", — заявила Журова.

Нагадаємо, українець Дмитро Підручний двічі потрапив на квіткову церемонію, посівши місця у топ-6 за підсумками перегонів. Норвезький біатлоніст Стурла Легрейд став ініціатором акції із прапором України. Напередодні він після спринту розгорнув прапор України разом із Підручним та своїм співвітчизником Мартіном Ульдалем.

Нещодавно Підручний оголосив розіграш біба (майки) володаря Великого кришталевого глобуса, одного з найтитулованіших спортсменів світу Йоганнеса Бо. У мережі подякували норвежцю за надання цінного лота, гроші від продажу якого підуть на допомогу Україні.