Син Кадирова засвітився на шоу UFC, а Рамзан знову пропіарився завдяки спорту

Кадирова та його свиту з почестями зустрічали в ОАЕ

Глава Чечні Рамзан Кадиров знову пропіарився завдяки спорту. Нещодавно його боксер Артур Бетербієв став абсолютним чемпіоном світу у напівважкій вазі, а тепер Кадиров отримав неабияку увагу на турнірі UFC 308, який проходив в Абу-Дабі (ОАЕ).

В андеркарді шоу виступив боєць з ОАЕ Хамзат Чимаєв, якому протистояв австралієць Роберт Віттакер. У команді уродженця Чечні знайшлося місце для сина Кадирова Адама. Про це повідомляє "Телеграф".

Чимаєв задушив суперника у першому раунді, а після перемоги присвятив перемогу Рамзану Кадирову. Примітно, що в октагон Хамзата супроводжував Адам Кадиров. Крім того, він був присутній в октагоні й після перемоги Чимаєва. Таким чином голова Чечні продовжує піаритися на Заході завдяки чеченським спортсменам.

Кадиров після перемоги підняв Чимаєва

Адам Кадиров та Хамзат Чимаєв

Адам Кадиров і Хамзат Чимаєв

Нагадаємо, після бою Бетербієв — Бівол Кадиров раптово вибіг на ринг. У мережі звинуватили Рамзана у впливі на суддів, а перемогу Бетербієва назвали сумнівною. Додамо, що Адам вже "перемагав" Чимаєва. Спортсмена після цього прозвали "іграшкою Кадирова".