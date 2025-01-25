У Кадырова-младшего появился конкурент: победа сына Плющенко рассмешила сеть

Сын известного фигуриста сам добыл победу, но есть нюанс

Александр Плющенко (Гном Гномыч), сын известного российского фигуриста, двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, победил на соревнованиях в Московской области (РФ). Все бы ничего, но он был единственным участником турнира.

Об этом сообщает сайт Федерации фигурного катания Московской области. Александр выступал в категории "Юноши" в первом разряде.

Сын олимпийского чемпиона был единственным участником в этой категории. Он набрал итоговые 160,69 балла за короткую и произвольную программы.

В сети со смехом восприняли данную новость. Пользователи уже сравнивают сына Плющенко с сыном главы Чечни Рамзана Кадырова Адамом, который прославился благодаря огромному числу медалей и наград, из-за чего превратился в мем.

Напомним, Адам после того, как избил заключенного в СИЗО стал получать большое количество государственных регалий. К примеру, ему присвоили звание Героя Чечни и назначили на должность начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни. Ранее сообщалось, что Адам побил "рекорд" России и вновь став посмешищем в сети.