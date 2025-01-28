"Занадто ліниві": у Росії образили народ-сусіда

Ексспортсмен образив цілу націю, говорячи про футбол

Колишній півзахисник "Зеніту", "Спартака" та збірної Росії Володимир Бистров образив казахів. Напередодні в Казахстані оголосили, що прощаються зі Станіславом Черчесовим, який очолював місцеву збірну.

Відповідний коментар Бистрова наводить "Чемпіонат". Він назвав казахів "лінивими".

"Мабуть, збірна Казахстану — не команда Черчесова.

Мені здається, що казахи надто ліниві. Вони не змогли підлаштуватися до дисципліни Черчесова, перегоріли. З Норвегією взяли одне очко, Холанда зупинили та забули, що таке футбол, мабуть”, – заявив Бистров.

Черчесов не зумів досягти результату в Казахстані. Під керівництвом росіянина Казахстан посів останнє місце у групі Ліги націй, так і не забивши жодного м’яча на груповому етапі, маючи різницю голів 0-15.

Черчесов також "прославився" у Казахстані завдяки своїм пресконференціям. Йому вже доводилося вибачатися перед казахами за мову. Крім того, він перетворював спілкування з пресою на цирк.