Спортсменка залишила нагороди собі, попри рішення міжнародних організацій

Відома російська фігуристка Каміла Валієва, яка перебуває під заступництвом президента РФ Володимира Путіна, не повернула медалі за перемоги на турнірах, де вона виступала під допінгом. Валієву було визнано винною у вживанні забороненої речовини.

Валієва має повернути 9 медалей, у тому числі за перемогу на чемпіонаті Європи, та 13 мільйонів рублів призових (близько 5 млн грн). Про це повідомляє sports.ru.

Неймовірно, але в Росії вважають, що Валієва вчинила правильно, залишивши собі медалі.

"І правильно зробила Валієва, що не повернула медалі. Не забувайте про те, яке свавілля влаштували не тільки з Камілою, але і з усіма російськими спортсменами. Це просто неподобство! Західні спортсмени можуть приймати допінг, виправдовуючи його застудою, і їм це прощають.

А Каміла Валієва – розумниця і молодець, вона заслужила на ці медалі. Вона гідно пройшла цей шлях, коли її тероризував Міжнародний союз ковзанярів (ISU)”, – сказав президент “Самбо-70” Ренат Лайшев.

Нагадаємо, після Олімпіади-2022 у Пекіні, де стало відомо про допінг Валієвої, Путін провів зустріч з російськими олімпійцями, на якій заявив, що хоче привітати 16-річну спортсменку з днем народження в неформальній обстановці. Пізніше стало відомо, що президент РФ подарував Камілі шовкову хустку, через що юну фігуристку почали називати новою фавориткою Путіна.

Виступ Валієвої на Олімпіаді-2022

У 2024 році Валієва була визнана винною в порушенні допінг-правил, через що РФ втратила "золото" у командному турнірі з фігурного катання на Іграх. Неймовірно, але після цього допінгістка стала національним героєм у Росії. Фігуристка сиділа поруч із Путіним на церемонії відкриття "Ігор майбутнього", а в Кремлі визнали, що президент РФ особисто підтримує спортсменку. Каміла у відповідь підтримала Путіна на президентських виборах, після чого в неї з’явилося власне шоу головним каналом Росії.